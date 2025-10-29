В Симферополе фура упала с моста, пробив железнодорожное полотно

Грузовой автомобиль рухнул с путепровода в Симферополе, «пробив железнодорожное полотно», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
Инцидент случился неподалёку от вокзала.
«В результате ДТП на мосту по улице Ким оборвалась длинномерная фура на железнодорожное полотно. На данный момент железнодорожные пути обесточены для проведения аварийно-спасательных работ», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте ЧП находятся сотрудники экстренных служб, правоохранители и местные власти. Машина будет эвакуирована.
Пострадавшим числится водитель грузовика. Он получил травмы, его доставили в медучреждение.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области фура врезалась в пассажирский поезд.