В Тюмени бездомный украл крупную сумму денег и раздал более 200 тысяч друзьям

Весной текущего года кибермошенники похитили у жителя Москвы рекордную сумму в размере 450 миллионов рублей. Наблюдается тенденция к увеличению сумм ущерба в киберпреступлениях, при этом мелкие махинации практически исчезли. Если ранее расследовались преступления с ущербом в десятки тысяч рублей, то сейчас большинство из них относятся к категориям тяжких и особо тяжких, начиная с суммы в 250 тысяч рублей.