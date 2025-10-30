Фура упала с моста в Симферополе и пробила ж/д полотно, пострадал водитель

Ранее в городе Ревда Свердловской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибли две несовершеннолетние сестры, находившиеся на тротуаре у пешеходного перехода на улице Чехова. Автомобиль Lada под управлением 37-летнего водителя совершил наезд на детей, после чего продолжил движение и столкнулся со зданием. Третья участница инцидента получила серьёзные травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.