Фура упала с моста в Симферополе и пробила ж/д полотно, пострадал водитель

Грузовой автомобиль упал с моста в центральной части Симферополя неподалёку от железнодорожного вокзала. По информации Главного управления МЧС по Республике Крым, транспортное средство пробило железнодорожное полотно, пути были обесточены.

Источник: Life.ru

«В результате ДТП на мосту по улице Ким оборвалась длинномерная фура на железнодорожное полотно. На данный момент железнодорожные пути обесточены для проведения аварийно-спасательных работ», — сказано в заявлении ведомства.

Согласно предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель грузовика. Его оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Подчёркивается, что сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте инцидента. К работам привлечены сотрудники Госавтоинспекции, администрации Симферополя Крымской железной дороги. Фуру планируют эвакуировать.

Ранее в городе Ревда Свердловской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибли две несовершеннолетние сестры, находившиеся на тротуаре у пешеходного перехода на улице Чехова. Автомобиль Lada под управлением 37-летнего водителя совершил наезд на детей, после чего продолжил движение и столкнулся со зданием. Третья участница инцидента получила серьёзные травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

