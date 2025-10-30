Ричмонд
Житель Подмосковья задержан после кражи смартфона у женщины в столичном ТЦ

Оперативники Тверского района столицы задержали подозреваемого в краже смартфона, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Источник: ГУ МВД

«Фигурант в торговом центре на ул. Лесная воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, и похитил лежавший на столике ресторана девайс, владелица которого отошла к знакомым. Материальный ущерб составил около 100 тыс. руб. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Ходынском бульваре задержали подозреваемого — 20-летнего жителя Подмосковья. Похищенный телефон он продал и потратил деньги на свои нужды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователем отдела МВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.