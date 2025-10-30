Взорвавшего автомобиль офицера ВС РФ завербовали в игре Mobile Legends

Координаторы хотели насильственным образом прекратить СВО. В качестве жертв они выбрали сотрудников СК и Генштаба ВС РФ. Серебрякову дали задание подготовить террористический акт в отношении старшего следователя управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК России, а также полковника ВС РФ и его семьи. Обвиняемый должен был установить место жительства жертв, осуществлять за ними слежку, а также приобрести составные для самодельного взрывного устройства, изготовить его, установить и привести в действие. В июле 2024 года Серебряков, находясь вблизи жилого дома на улице Синявинской в Москве, разместил взрывное устройство под автомобилем потерпевшего и покинул место. В это время соучастник преступления привел в действие СВУ.