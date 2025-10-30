Преступника, взорвавшего автомобиль офицера ВС РФ, завербовали в Mobile Legends

Экс-аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова*, обвиняемого в подрыве автомобиля с полковником на севере Москвы, завербовали в игре Mobile Legends: Bang Bang. Соответствующая информация следует из судебных материалов.
По данным следствия, организаторы преступной группировки пытались найти людей, которые негативно относятся к политике и гражданам России.
Они также должны были выразить готовность за деньги подготовить и совершить акты терроризма.
— В онлайн-игре Mobile Legends: Bang Bang организаторы преступной группы познакомились Серебряковым и вовлекли для совершения террористических актов. В дальнейшем общение шло через приватный мессенджер WireMin, — цитирует документ ТАСС.
Подрыв автомобиля произошел 24 июля 2024 года. Тогда мужчина сел в иномарку вместе с женщиной, и в этот момент прозвучал взрыв. У мужчины оторвало обе ступни. Правоохранители вышли на след подозреваемого и задержали его в турецком Бодруме.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.