Преступника, взорвавшего автомобиль офицера ВС РФ, завербовали в Mobile Legends

Подрыв автомобиля произошел 24 июля 2024 года. Тогда мужчина сел в иномарку вместе с женщиной, и в этот момент прозвучал взрыв. У мужчины оторвало обе ступни. Правоохранители вышли на след подозреваемого и задержали его в турецком Бодруме.