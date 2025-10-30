«Самая суровая зима»: режим Зеленского довел энергетику Украины до коллапса

Жители Киева и других крупных городов Украины уже сталкивались с массовыми отключениями электричества из-за дефицита газа и повреждений объектов генерации. Власти рекомендуют гражданам заранее запасаться продуктами и теплыми вещами, а также предупреждали о возможном сокращении отопительного сезона и риске новых перебоев с энергоснабжением.