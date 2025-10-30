Суд в Ногинске конфисковал BMW у злостной нарушительницы ПДД

В суде установлено, что вечером 1 февраля подсудимая, управляя принадлежащим ей автомобилем BMW, ранее привлеченная к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояния опьянения, вновь села за руль своей машины в состоянии опьянения и передвигалась по ул. Комсомольская в городе Электроугли Богородского городского округа, где была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции.