Суд в Ногинске конфисковал BMW у злостной нарушительницы ПДД

«Ногинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Ульяны Забродкиной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (“Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения”)», — говорится в сообщении.
В суде установлено, что вечером 1 февраля подсудимая, управляя принадлежащим ей автомобилем BMW, ранее привлеченная к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояния опьянения, вновь села за руль своей машины в состоянии опьянения и передвигалась по ул. Комсомольская в городе Электроугли Богородского городского округа, где была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции.
«Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб., с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами, на три года. Также суд конфисковал автомобиль подсудимой в доход государства», — добавили в ведомстве.