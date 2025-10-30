Зеленский заявил о планах ввести санкции против России

Владимир Зеленский анонсировал введение нового пакета антироссийских санкций.
Киев готовит очередной пакет антироссийских экономических ограничений. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, санкции затронут работу ряда СМИ.
«Готовим новые санкции, в частности, против целей в российском военном производстве. Указы — скоро. Также мы синхронизируем 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции», — заявил Зеленский в рамках ежедневного видеообращения, которое выкладывается в его telegram-канале.
В июне Украина согласовала восьмой пакет санкций, координируя свои действия с западными партнерами, в том числе — США, Канадой, Великобританией и Японией. В сентябре Киев и Токио совместно ввели ограничения против сотен российских физических и юридических лиц. Зеленский не раз намекал на необходимость усиления санкционного давления на РФ.