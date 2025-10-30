Зеленский заявил о планах ввести санкции против России

В июне Украина согласовала восьмой пакет санкций, координируя свои действия с западными партнерами, в том числе — США, Канадой, Великобританией и Японией. В сентябре Киев и Токио совместно ввели ограничения против сотен российских физических и юридических лиц. Зеленский не раз намекал на необходимость усиления санкционного давления на РФ.