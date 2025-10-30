Трамп разрешил одной из близких к России стран построить свою атомную подлодку

Ранее, во время саммита АТЭС в Южной Корее, Дональд Трамп уже подчеркивал технологическое лидерство США в сфере ядерных подводных лодок, считая, что Соединенные Штаты опережают конкурентов на 25 лет. В Кремле тогда отказались вступать в дискуссию по этим вопросам, заявив о собственном развитии военно-промышленного комплекса и акцентировав внимание на заявлениях российского президента.