Трамп разрешил одной из близких к России стран построить свою атомную подлодку

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подводной лодки вместо устаревших дизельных аналогов. Об этом он сообщил 29 октября на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп одобрил решение Южной Кореи строит АПЛ вместо дизельных.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подводной лодки вместо устаревших дизельных аналогов. Об этом он сообщил 29 октября на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я дал им согласие на строительство атомной подлодки, а не старомодных, гораздо менее маневренных дизельных», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что военный союз Соединенных Штатов и Кореи «силен, как никогда». Также он добавил, что южнокорейская сторона согласилась перечислить 350 миллиардов долларов за снижение пошлин, а южнокорейские предприятия готовы вложить еще 600 миллиардов долларов в американскую экономику.

Ранее, во время саммита АТЭС в Южной Корее, Дональд Трамп уже подчеркивал технологическое лидерство США в сфере ядерных подводных лодок, считая, что Соединенные Штаты опережают конкурентов на 25 лет. В Кремле тогда отказались вступать в дискуссию по этим вопросам, заявив о собственном развитии военно-промышленного комплекса и акцентировав внимание на заявлениях российского президента.

