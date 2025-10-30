Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онлайн-игра оказалась платформой для вербовки: как преступники заставили подорвать автомобиль

Обвиняемого в подрыве авто офицера МО Серебрякова* завербовали в онлайн-игре.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители обвиняют бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова* в подрыве автомобиля офицера Минобороны. Его завербовали в игре Mobile Legends: Bang Bang, пишет ТАСС.

Фигурант дела действовал в составе организованной группы. После вербовки в мобильной игре общение с Евгением Серебряковым* проходило в мессенджере, говорится в документах.

«Организаторы преступной группы искали тех, кто негативно относится к политике и гражданам РФ и готов за денежное вознаграждение подготовить и совершить акты терроризма. В онлайн-игре Mobile Legends: Bang Bang организаторы преступной группы познакомились Серебряковым* и вовлекли для совершения террористических актов», — сказано в материалах.

После слов Евгения Серебрякова* судья распорядился закрыть процесс. Подсудимый полностью признал свою вину, объяснив мотивы террористического акта идеологическими убеждениями. Первоначально целью террористов должен был стать представитель Следственного комитета России.

*- внесен в перечень террористов и экстремистов в России.