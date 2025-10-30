Онлайн-игра оказалась платформой для вербовки: как преступники заставили подорвать автомобиль

«Организаторы преступной группы искали тех, кто негативно относится к политике и гражданам РФ и готов за денежное вознаграждение подготовить и совершить акты терроризма. В онлайн-игре Mobile Legends: Bang Bang организаторы преступной группы познакомились Серебряковым* и вовлекли для совершения террористических актов», — сказано в материалах.