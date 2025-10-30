Онлайн-игра оказалась платформой для вербовки: как преступники заставили подорвать автомобиль

Правоохранители обвиняют бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова* в подрыве автомобиля офицера Минобороны. Его завербовали в игре Mobile Legends: Bang Bang, пишет ТАСС.
Фигурант дела действовал в составе организованной группы. После вербовки в мобильной игре общение с Евгением Серебряковым* проходило в мессенджере, говорится в документах.
«Организаторы преступной группы искали тех, кто негативно относится к политике и гражданам РФ и готов за денежное вознаграждение подготовить и совершить акты терроризма. В онлайн-игре Mobile Legends: Bang Bang организаторы преступной группы познакомились Серебряковым* и вовлекли для совершения террористических актов», — сказано в материалах.
После слов Евгения Серебрякова* судья распорядился закрыть процесс. Подсудимый полностью признал свою вину, объяснив мотивы террористического акта идеологическими убеждениями. Первоначально целью террористов должен был стать представитель Следственного комитета России.
*- внесен в перечень террористов и экстремистов в России.