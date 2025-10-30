«“Посейдон” по силе своего воздействия на противника превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования, он не имеет аналогов в мире, последствия его применения (для противника) — ужасающие», — заявил Попов. Его слова приводит РИА Новости.