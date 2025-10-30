Мужчина сломал шею, ударившись мизинцем о стул, но вскоре был даже рад этому

Ранее в Казани 50-летняя женщина случайно проглотила зубной протез, но понадеялась, что он выйдет сам. Однако через неделю инородный предмет плотно застрял в месте перехода тонкой кишки в толстую, после чего пострадавшей всё же пришлось обратиться к врачам. С анестезией процесс удаления прошёл безболезненно.