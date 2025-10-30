Названо неутешительное для Зеленского число сбежавших с Украины молодых парней

Как выяснили журналисты The Daily Telegraph, большинство переселенцев выбирают Германию. По данным немецких властей, если до введения новых правил в страну еженедельно въезжали около 19 украинцев мужского пола в возрасте 18−22 лет, то уже в середине сентября этот показатель достиг тысячи, а к октябрю вырос до 1,8 тысячи в неделю. Об увеличении притока украинских беженцев вдвое сообщили и в Чехии.