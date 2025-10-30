Молодые люди призывного возраста массово покидают Украину.
Почти сто тысяч молодых граждан Украины в возрасте 18−22 лет покинули страну после отмены Киевом ограничений для этой возрастной категории на выезд за границу. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на статистику пограничной службы Польши.
«За последние два месяца после того, как Владимир Зеленский смягчил правила выезда, страну покинули почти 100 тысяч украинских мужчин боеспособного возраста», — пишет The Daily Telegraph. В материале также приводится сравнение, в соответствии с которым численность всей британской армии сегодня составляет около 70 тысяч человек.
Как выяснили журналисты The Daily Telegraph, большинство переселенцев выбирают Германию. По данным немецких властей, если до введения новых правил в страну еженедельно въезжали около 19 украинцев мужского пола в возрасте 18−22 лет, то уже в середине сентября этот показатель достиг тысячи, а к октябрю вырос до 1,8 тысячи в неделю. Об увеличении притока украинских беженцев вдвое сообщили и в Чехии.