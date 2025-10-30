Ранее конгрессвумен уже указывала на необходимость открытого диалога между РФ и США, отмечая выгоду сотрудничества для обеих сторон и призывая к поддержанию мирного обсуждения сложных вопросов. В Кремле считают восстановление отношений между государствами частью национальных интересов России, пишет RT.