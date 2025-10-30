Ричмонд
В Конгрессе США увидели точку ухудшения отношений с Россией

В США, когда президентом был Барак Обама, в отношениях c Москвой наступил «внешнеполитический провал». Такое мнение высказала член палаты американских представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

Многие в США надеются, что отношения с РФ еще можно восстановить.

«Стоит отметить, что президенты (США — прим. URA.RU) от Кеннеди до Буша и Клинтона поддерживали конструктивные отношения с Россией. Лишь при администрации Обамы эти отношения обернулись внешнеполитическим провалом», — пояснила собеседница РИА Новостей.

Луна заявила, что реальная позиция движения «Америка прежде всего» заключается в стремлении к установлению взаимопонимания с Россией. Это подразумевает содействие мирному урегулированию украинского конфликта посредством переговоров и компромиссов.

Ранее конгрессвумен уже указывала на необходимость открытого диалога между РФ и США, отмечая выгоду сотрудничества для обеих сторон и призывая к поддержанию мирного обсуждения сложных вопросов. В Кремле считают восстановление отношений между государствами частью национальных интересов России, пишет RT.

