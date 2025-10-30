В Совфеде раскрыли план по втягиванию Украины в НАТО

По оценке МИД РФ, страны Европы в последнее время все более активно вовлекаются в украинский конфликт. Российская разведка сообщает, что Франция намерена отправить на Украину воинский контингент, численность которого составляет примерно 2 тысячи военнослужащих. По имеющимся сведениям, французские подразделения уже дислоцированы в польских регионах, граничащих с Украиной, где проходят фазу боевого слаживания.