В Совфеде раскрыли план по втягиванию Украины в НАТО

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, выдвигая инициативу о возможной отправке войск альянса на территорию Украины, фактически стремится обеспечить де-факто интеграцию Киева в организацию, обходя процедуру официального предоставления членства. Такое мнение высказал сенатор от Прикамья Алексей Пушков.

По словам Алексея Пушкова, Украину затягивают в атлантический альянс де-факто.

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, выдвигая инициативу о возможной отправке войск альянса на территорию Украины, фактически стремится обеспечить де-факто интеграцию Киева в организацию, обходя процедуру официального предоставления членства. Такое мнение высказал сенатор от Прикамья Алексей Пушков.

«Подлинный смысл плана отправки войск стран НАТО на Украину — втягивание Украины в альянс де-факто без официального членства», — написал Пушков в своем telegram-канале. По мнению сенатора, Ставридис собирается «реанимировать подающую вялые признаки жизни идею» о направлении западных военных подразделений на подконтрольную Киеву территорию.

По оценке МИД РФ, страны Европы в последнее время все более активно вовлекаются в украинский конфликт. Российская разведка сообщает, что Франция намерена отправить на Украину воинский контингент, численность которого составляет примерно 2 тысячи военнослужащих. По имеющимся сведениям, французские подразделения уже дислоцированы в польских регионах, граничащих с Украиной, где проходят фазу боевого слаживания.

