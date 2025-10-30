Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил глава города Сергей Собянин.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил глава города Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил мэр столицы в мессенджере MAX.

В ночь на 29 октября ПВО уничтожили 100 украинских беспилотников над различными регионами страны. Атаке подверглись Брянская, Калужская и Белгородская области, а также другие субъекты России.

За ночь 28 октября средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над территорией России. Больше всего было сбито над Калужской областью — 13 дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше