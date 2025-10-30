Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил глава города Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил мэр столицы в мессенджере MAX.
В ночь на 29 октября ПВО уничтожили 100 украинских беспилотников над различными регионами страны. Атаке подверглись Брянская, Калужская и Белгородская области, а также другие субъекты России.
За ночь 28 октября средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над территорией России. Больше всего было сбито над Калужской областью — 13 дронов.