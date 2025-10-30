Собянин: Силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону Москвы. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — добавил глава города в мессенджере MAX.
29 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе дрон ВСУ атаковал емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего возник пожар.
25 октября около одного из домов в городе Обнинске Калужской области также обнаружили беспилотник. БПЛА нашли в районе улицы Курчатова.
До этого украинская армия атаковала дронами Белгород и Белгородский район, ранены 12 мирных жителей.