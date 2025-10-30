Ричмонд
Собянин: Силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону Москвы. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — добавил глава города в мессенджере MAX.

29 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе дрон ВСУ атаковал емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего возник пожар.

25 октября около одного из домов в городе Обнинске Калужской области также обнаружили беспилотник. БПЛА нашли в районе улицы Курчатова.

До этого украинская армия атаковала дронами Белгород и Белгородский район, ранены 12 мирных жителей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше