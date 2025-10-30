Ричмонд
Беспилотники ВСУ атаковали территории шести районов Белгородской области

Территории шести муниципальных образований Белгородской области подверглись ударам беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале региона.

Источник: Life.ru

«Шесть муниципалитетов под ударами беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В населённых пунктах области были зафиксированы многочисленные повреждения различных объектов. Так, в селе Борисовка Волоконовского района под удар БПЛА попал храм Благовещения Пресвятой Богородицы, в результате чего пострадали паперть и оконные конструкции. В Шебекино беспилотник атаковал жилое здание, повредив остекление в многоквартирном доме. Аналогичные инциденты произошли в населённых пунктах Максимовка и Безлюдовка Шебекинского округа.

В Грайворонском округе беспилотные аппараты атаковали частные домовладения и транспортные средства в сёлах Гора-Подол и Головчино. В самом городе Грайворон в результате детонации пострадали фасадные конструкции и ограждения двух частных домов, а также навес коммерческого предприятия.

В Белгородском районе последствия атак наблюдались в сёлах Бессоновка и Ясные Зори, а в Ракитянском районе беспилотник вызвал повреждения социального объекта в селе Илек-Кошары. В Валуйском округе после атаки БПЛА произошло возгорание кровли частного жилого дома в селе Борки.

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение шести часов дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолётного типа над регионами России. Как уточнили в ведомстве, четыре БПЛА были уничтожены в Белгородской области, один — в Крыму. Вражеские аппараты были ликвидированы 20 октября в период с 15:00 до 21:00 по московскому времени.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

