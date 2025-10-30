В пяти аэропортах приостановили прием и отправку самолетов.
Сразу пять аэропортов закрылись на фоне массовых атак дронов в разных регионах России. Об этом сообщает представитель Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Калуги (Грабцево), Саратова (Гагарин), Ярославль (Туношна) и Внуково. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщает представитель Росавиации.
Ранее аналогичные меры уже применялись в других регионах России на фоне атак беспилотников. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Сочи и Геленджика в начале октября, а также после атаки дронов на Севастополь.