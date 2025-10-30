Временные ограничения ввели в столичных аэропортах Внуково и Домодедово

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Новость дополняется.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Новость дополняется.