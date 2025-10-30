Ричмонд
Собянин: Расчёты ПВО сбили четыре БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны сбили четыре украинских дрона в Московском регионе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

Согласно Собянину, первый беспилотник был перехвачен в 03:00 по московскому времени, через девять минут был сбит второй. Ещё через 20 минут расчёты противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата. На месте падения БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Ранее стало известно, что территории шести районов Белгородской области подверглись ударам беспилотников ВСУ. В муниципалитетах были зафиксированы многочисленные повреждения различных объектов. Так, в селе Борисовка Волоконовского района под удар БПЛА попал храм Благовещения Пресвятой Богородицы, в результате чего пострадали паперть и оконные конструкции.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

