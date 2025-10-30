Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны России уничтожили еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в сторону Москвы. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил глава города Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил мэр столицы в мессенджере MAX.
Новость дополняется.
