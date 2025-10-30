Два самолёта не могут приземлиться в столичном аэропорту Внуково

Ранее около восьми взрывов прогремело над Борисоглебском Воронежской области. Слышна сирена воздушной опасности. Местные утверждают, что видны вспышки в небе. Предварительно, ПВО уничтожает украинские БПЛА на подлёте. Губернатор Александр Гусев писал о тревоге «в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА». Он попросил жителей не выходить из дома и держаться подальше от окон.