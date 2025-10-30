Ричмонд
Собянин: Система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Силы российской ПВО сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил глава города Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил он в мессенджере MAX.

25 октября около одного из домов в городе Обнинске Калужской области обнаружили беспилотник. Вражеский дрон нашли в районе улицы Курчатова.

27 октября из пятиэтажного дома на Санаторной улице в Мяснове в Туле эвакуировали жильцов после ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 193 украинских БПЛА над российскими регионами.

Новость дополняется.

