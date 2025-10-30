Число украинских дронов, сбитых при атаке на Москву, возросло до 6

Тем временем, два пассажирских лайнера не могут приземлиться в столичном аэропорту Внуково. В небе в районе города Владимир кружат самолёты, прибывшие из узбекской Ферганы и Дубая. По предварительным данным, причиной происшествия стала атака украинских беспилотников. Из-за введённых ограничений в аэропорту Внуково задерживаются пять рейсов, ещё один рейс отменён. Режим ограничений также действует в московском Домодедово и аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля.