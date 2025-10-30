В Находке прокуратура помогает семьям, оставшимся без крова после пожара

В Находке произошел пожар в многоквартирном доме на улице Лазовой. Возгорание случилось ночью 30 октября в доме барачного типа, где проживало 12 человек — восемь взрослых и четыре ребенка. В результате пожара все они остались без жилья. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».