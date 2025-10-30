В Находке прокуратура помогает семьям, оставшимся без крова после пожара

В Находке произошел пожар в многоквартирном доме на улице Лазовой. Возгорание случилось ночью 30 октября в доме барачного типа, где проживало 12 человек — восемь взрослых и четыре ребенка. В результате пожара все они остались без жилья. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В результате пожара огонь повредил четыре квартиры и крышу дома на общей площади около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Сейчас пострадавшие временно размещены в специальном пункте, где им обеспечены необходимые условия. Прокуратура взяла на особый контроль вопросы помощи этим семьям.
Надзорное ведомство следит за соблюдением жилищных прав граждан и помогает в получении финансовой поддержки по региональной программе для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Причины пожара устанавливаются в ходе доследственной проверки, которая также находится на контроле прокуратуры.