В Находке прокуратура помогает семьям, оставшимся без крова после пожара

В результате пожара 12 человек остались без крыши над головой.

Источник: Комсомольская правда

В Находке произошел пожар в многоквартирном доме на улице Лазовой. Возгорание случилось ночью 30 октября в доме барачного типа, где проживало 12 человек — восемь взрослых и четыре ребенка. В результате пожара все они остались без жилья. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

В результате пожара огонь повредил четыре квартиры и крышу дома на общей площади около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас пострадавшие временно размещены в специальном пункте, где им обеспечены необходимые условия. Прокуратура взяла на особый контроль вопросы помощи этим семьям.

Надзорное ведомство следит за соблюдением жилищных прав граждан и помогает в получении финансовой поддержки по региональной программе для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Причины пожара устанавливаются в ходе доследственной проверки, которая также находится на контроле прокуратуры.