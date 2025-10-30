Трамп поручил Минобороны заняться испытаниями ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп заявил о немедленном начале испытаний ядерного оружия. Глава Белого дома написал об этом в соцсетях.
«В связи с программами испытаний, проводимыми другими странами, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее Трамп прокомментировал недавние испытания российской ядерной ракеты «Буревестник». Заявление прозвучало на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио.