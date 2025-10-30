СМИ: Два самолета не могут приземлиться в столичном аэропорту Внуково

Два самолета не могут осуществить посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в Telegram-канале Shot.
На данный момент в районе города Владимир кружат лайнеры из узбекистанской Ферганы и Дубая (ОАЭ). По предварительным данным, причина — атака украинских БПЛА на Москву.
Тем временем в самой авиагавани задерживаются пять рейсов на прилет и вылет, еще один отменен, уточнили в публикации.
До этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в двух столичных аэропортах — Домодедово и Внуково.
