Мошенники придумали новые способы обмана новосибирцев перед Чёрной пятницей

Сезон осенних распродаж, включая Чёрную пятницу, сопровождается активизацией кибермошенников, которые применяют усовершенствованные схемы обмана против покупателей и бизнеса.

Источник: Freepik

Как показало совместное исследование «Лаборатории Касперского» и МегаФона, фишинг становится более изощрённым и точечным. Хотя общее число фишинговых сайтов остается высоким, сами угрозы изменились. Мошенники теперь меньше создают поддельные страницы, предпочитая распространять вредоносные ссылки точечно, но с высокой эффективностью. Особенно заметен рост атак через взлом аккаунтов блогеров, имеющих многомиллионную аудиторию.

Размещая вредоносные ссылки в шапке профиля, преступники используют доверие подписчиков к своим кумирам. Риски для пользователей усугубляются при использовании VPN-сервисов, так как в этом случае оператор не может предупредить их о переходе на фишинговый ресурс.

Наиболее часто мошенники создают фальшивые страницы розыгрышей призов, приуроченных к распродажам. Они предлагают пользователям «авторизоваться для участия», имитируя интерфейсы банковских сервисов или авторизации в Telegram.

Также в третьем квартале 2025 года количество мошеннических аккаунтов, нацеленных на сферу электронной торговли, выросло в три раза по сравнению с первым кварталом. Такая активность обычно связана с нелегальными действиями с аккаунтами для обхода программ лояльности онлайн-ретейлеров, например, для незаконного использования приветственных бонусов, скидок или баллов.

В целях безопасности эксперты рекомендуют пользователям всегда проверять адреса отправителей писем и URL-сайтов, не переходить по подозрительным ссылкам и устанавливать надёжное защитное программное обеспечение.