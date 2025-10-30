Мошенники придумали новые способы обмана новосибирцев перед Чёрной пятницей

Также в третьем квартале 2025 года количество мошеннических аккаунтов, нацеленных на сферу электронной торговли, выросло в три раза по сравнению с первым кварталом. Такая активность обычно связана с нелегальными действиями с аккаунтами для обхода программ лояльности онлайн-ретейлеров, например, для незаконного использования приветственных бонусов, скидок или баллов.