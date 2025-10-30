Сырский отправился на Восточный фронт для руководства ВСУ, заявил Котенок.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично отправился на фронт для руководства армией. Об этом заявил военный корреспондент Котенок.
«Главком выехал на Восточной фронт и лично будет руководить контрударом ВСУ», — заявил Котенок в своем telegram-канале. Он также отметил, что Сырский пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому деблокировать подразделения ВСУ в Мирнограде (Димитрове).
Также Котенок предположил, будет ли шанс «поймать иуду Сырского». По его словам, он есть, но «верится мало».
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая критиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, обвиняя его в искажении информации о ситуации на фронте и потерях украинской армии. Сообщалось, что украинские войска утрачивают позиции на восточных направлениях, а заявления о продвижении опровергались. Российские военные источники также отмечали значительные потери ВСУ и сложности с проведением наступательных операций.