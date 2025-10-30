Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая критиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, обвиняя его в искажении информации о ситуации на фронте и потерях украинской армии. Сообщалось, что украинские войска утрачивают позиции на восточных направлениях, а заявления о продвижении опровергались. Российские военные источники также отмечали значительные потери ВСУ и сложности с проведением наступательных операций.