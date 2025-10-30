Ричмонд
Выяснилось, что защита Васи Бандита просит отпустить его из-за болезни

Адвокаты Игоря Кокунова, известного как Вася Бандит, который получил 8 лет и 2 месяца лишения свободы, снова обратились в суд с просьбой освободить его по медицинским причинам.

Адвокаты Игоря Кокунова, известного как Вася Бандит, который получил 8 лет и 2 месяца лишения свободы, снова обратились в суд с просьбой освободить его по медицинским причинам. Об этом говорится в документах, которые есть у РИА «Новости».

В материалах указано, что суд зарегистрировал ходатайство об освобождении осуждённого Кокунова из-за болезни. Ранее такое же прошение уже подавалось, но его вернули на доработку.

Московский областной суд в сентябре отправил Кокунова в колонию особого режима на 8 лет и 2 месяца. Прокуратура области сообщала, что суд признал его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии по статье 210.1 УК РФ.

По данным суда, в 1993 году Кокунов получил статус криминального авторитета и прозвище Вася Бандит. Он обладал влиянием в преступном мире, решал вопросы в разных сферах криминальной деятельности, контролировал группы и обеспечивал их работу.

Прокуратура пояснила, что, имея такой статус, Кокунов за деньги давал покровительство организаторам нелегального игорного бизнеса и торговли топливом, принимал участие в урегулировании споров между бандами и помогал им уходить от наказания.

