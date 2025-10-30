У берегов Камчатки за сутки произошло десять афтершоков магнитудой до 5,0

Накануне в этом же районе произошла серия из семи сейсмических событий магнитудой от 4,3 до 6,0. Два из этих толчков, по данным ведомства, ощущались в населённых пунктах полуострова с интенсивностью до 2−3 баллов. Также вчера в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщали о землетрясении магнитудой 5.0, зарегистрированном в акватории Тихого океана. По данным учёных, подземные толчки были отмечены 28 октября в 11:00 по местному времени в районе восточного побережья полуострова.