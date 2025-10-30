Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов Камчатки за сутки произошло десять афтершоков магнитудой до 5,0

За прошедшие сутки у побережья Камчатки было зарегистрировано десять афтершоков. Как сообщило главное управление МЧС России по Камчатскому краю, магнитуда подземных толчков варьировалась от 3,5 до 5,0.

Источник: Life.ru

«За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

На полуострове продолжается усиленное наблюдение за вулканической активностью. Учёные отмечают её значительный рост после мощного землетрясения, которое произошло 30 июля.

Специалисты фиксируют повышенную активность сразу нескольких вулканов: Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. В связи с этим в МЧС настоятельно рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к этим исполинам.

Накануне в этом же районе произошла серия из семи сейсмических событий магнитудой от 4,3 до 6,0. Два из этих толчков, по данным ведомства, ощущались в населённых пунктах полуострова с интенсивностью до 2−3 баллов. Также вчера в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщали о землетрясении магнитудой 5.0, зарегистрированном в акватории Тихого океана. По данным учёных, подземные толчки были отмечены 28 октября в 11:00 по местному времени в районе восточного побережья полуострова.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше