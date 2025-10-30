У берегов Камчатки за сутки произошло десять афтершоков магнитудой до 5,0

«За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
На полуострове продолжается усиленное наблюдение за вулканической активностью. Учёные отмечают её значительный рост после мощного землетрясения, которое произошло 30 июля.
Специалисты фиксируют повышенную активность сразу нескольких вулканов: Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. В связи с этим в МЧС настоятельно рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к этим исполинам.
Накануне в этом же районе произошла серия из семи сейсмических событий магнитудой от 4,3 до 6,0. Два из этих толчков, по данным ведомства, ощущались в населённых пунктах полуострова с интенсивностью до 2−3 баллов. Также вчера в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщали о землетрясении магнитудой 5.0, зарегистрированном в акватории Тихого океана. По данным учёных, подземные толчки были отмечены 28 октября в 11:00 по местному времени в районе восточного побережья полуострова.
