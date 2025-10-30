Поиски пропавшего 10 дней назад омича закончились трагически

Ранее сообщалось, что мужчина пропал более 10 дней назад, 18 октября 2025 года. В тот день он вышел из дома и не вернулся. Теперь же омича нашли мертвым.
Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» вечером среды, 29 октября 2025 года, сообщил о трагичном завершении поисков 41-летнего жителя р.п. Шербакуль Омской области Андрея Т.
Ранее сообщалось, что мужчина пропал более 10 дней назад, 18 октября 2025 года. В тот день он вышел из дома и не вернулся. Теперь же омича нашли мертвым.
Обстоятельства случившегося не приводятся.