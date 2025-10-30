Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поиски пропавшего 10 дней назад омича закончились трагически

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» вечером среды, 29 октября 2025 года, сообщил о трагичном завершении поисков 41-летнего жителя р.п. Шербакуль Омской области Андрея Т.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что мужчина пропал более 10 дней назад, 18 октября 2025 года. В тот день он вышел из дома и не вернулся. Теперь же омича нашли мертвым.

Обстоятельства случившегося не приводятся.