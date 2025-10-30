СК назвал основную версию исчезновения семьи Усольцевых

В Следственном комитете aif.ru назвали основную версию таинственного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге.
«Никаких вещей в лесу мы не обнаружили. В доме Усольцевых подозрительных предметов, записей в блокноте тоже не нашли. Обычный быт семьи. Никаких новых зацепок нет. Приоритетной остается версия о несчастном случае», — сказала пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Ранее Арбузова ответила на вопрос aif.ru о новых находках в деле исчезновения Усольцевых.
Напомним, в Следственном комитете объяснили, почему страница в ВК пропавшего вместе с женой и ребенком 28 сентября в лесах Красноярского края Сергея Усольцева могла быть онлайн спустя неделю после исчезновения семьи.
Семья Усольцевых пропала без вести во время туристического похода 28 сентября 2025 года. Сергей и Ирина вместе с дочерью Ариной направлялись на скалу Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Поиски семьи пока не дали результатов.