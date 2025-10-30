СК назвал основную версию исчезновения семьи Усольцевых

«Никаких вещей в лесу мы не обнаружили. В доме Усольцевых подозрительных предметов, записей в блокноте тоже не нашли. Обычный быт семьи. Никаких новых зацепок нет. Приоритетной остается версия о несчастном случае», — сказала пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.