В Красноярском крае суд ждет «черных» лесорубов, спиливших лес на 116 млн рублей

По материалам дела, преступная группа насчитывала пять участников, а возглавлял ее руководитель одного из лесозаготовительных предприятий. Под видом заготовки древесины для нужд населения они организовали незаконную вырубку ценных пород деревьев на территории 22 лесных участков Ирбейского района общим объемом более 10 тыс. кубометров. Заготовленную древесину соучастники реализовали. Лесному фонду они причинили ущерб в размере 116,8 млн руб. Следователи добились ареста имущества обвиняемых.