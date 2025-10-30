Ричмонд
После атаки дронов ВСУ боец из Кунгура спас себя и трех раненых товарищей на СВО

На СВО боец из Кунгура (Пермский край) Евгений — фамилия не не указана в целях безопасности — был ранен в результате атаки вражеских дронов и минометного обстрела. При этом мотострелок смог оказать помощь себе и трем своим товарищам. Боевое столкновение произошло летом на покровском направлении в ДНР, объяснили URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

Военнослужащий пережил атаку БПЛА и минометный обстрел.

«Выдвинувшись из Новоелизаветовки в северо-западном направлении, Евгений осуществляя задачи по штурму украинских укреплений. В результате атаки FPV-дронов и минометного обстрела был ранен. При этом смог оказать помощь самому себе, а также трем раненым товарищам, в последствии которых смог вывести с поля боя для эвакуации», — пояснили собеседники агентства.

Гвардии ефрейтор находится на передовой с октября 2024 года. Он служит по контракту в составе гвардейского мотострелкового полка мотострелковой дивизии.

Ранее URA.RU рассказывало о пермском пулеметчике, который на мотоцикле спас раненых товарищей от атаки БПЛА. А военнослужащий из Чернушки эвакуировал экипаж подбитого танка под непрерывным натиском дронов-камикадзе.

