Водитель-рецидивист устроил тройное ДТП в Артёме и отказался от алкотестера

ДТП с участием трёх транспортных средств произошло в Артёме. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Subaru Impreza не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Toyota Rush, после чего тот врезался в Subaru Forester, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. При оформлении автодорожного происшествия полицейские обратили внимание на поведение 27-летнего водителя Subaru Impreza. На предложение пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения молодой человек ответил отказом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что молодой человек был отстранён от управления транспортным средством, а его автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.
Ранее в текущем году нарушитель привлекался к административной ответственности по пяти эпизодам за превышение скорости. В его отношении возбуждены дела по трём статьям КоАП РФ: за отказ от медосвидетельствования (ст. 12.26), выезд на встречную полосу (ч. 4 ст. 12.15) и управление неисправным ТС (ст. 12.5).
Напомним, вечером 28 октября в Партизанске на улице Кутузова пьяный водитель насмерть сбил пешехода, который шёл по обочине.