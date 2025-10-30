Водитель-рецидивист устроил тройное ДТП в Артёме и отказался от алкотестера

ДТП с участием трёх транспортных средств произошло в Артёме. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Subaru Impreza не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Toyota Rush, после чего тот врезался в Subaru Forester, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.