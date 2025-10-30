США могут пригрозить Китаю ракетами HIMARS

«Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США на этой неделе без лишнего шума отдало приказ провести “демонстрацию силы” в ответ на недавнюю Китая в Южно-Китайском море», — указано в материале CBS News. Неизвестно, на какие цели будут направлены ракеты HIMARS, однако в издании отметили, что операция будет направлена на демонстрацию силы США и возможность противостоять присутствию Пекина в регионе.