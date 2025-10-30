Трамп начал испытания ядерного оружия: какой арсенал могут использовать США

В США начались испытания ядерного оружия — американский президент Дональд Трамп заявил, что это является ответом на фоне испытаний соответствующего вооружения в других странах. На данный у Вашингтона чуть более пяти тысяч ядерных боеголовок. При этом вся техника для запусков ядерных боезарядов или сами эти боезаряды требуют модернизации — Вашингтон расписал дорожную карту на 50 лет вперед и собирается потратить на это почти 300 миллиардов долларов. Об истории ядерного оружия в США, их арсенале и о том, какая страна все же может их сдерживать — в материале URA.RU.