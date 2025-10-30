После смертельного ДТП в одном из районов Актюбинской области перестали ездить автобусы

«Дорога нуждается давно в реконструкции, расширении. В принципе проект уже запущен — с города до села Улгайсын, 1025 километр. На сегодня между городом Актобе и Хромтау уже строительно‑монтажные работы начаты. От части, где реконструкция идёт, до нашего района, до Белкопы, Карабутака и Улгайсын, сейчас будет определяться подрядчик уполномоченным органом — Министерством транспорта в лице “Казавтожол”», — рассказал аким Айтекебийского района Актюбинской области Даулетияр Тугузбаев.