После смертельного ДТП в одном из районов Актюбинской области перестали ездить автобусы

Как сообщает телеканал, после смертельной аварии жители региона просили местные власти обратить внимание на состояние дорог.
По словам акима Айтекебийского района, реконструкция дороги уже началась. Продлится капитальный ремонт до 2028 года.
«Дорога нуждается давно в реконструкции, расширении. В принципе проект уже запущен — с города до села Улгайсын, 1025 километр. На сегодня между городом Актобе и Хромтау уже строительно‑монтажные работы начаты. От части, где реконструкция идёт, до нашего района, до Белкопы, Карабутака и Улгайсын, сейчас будет определяться подрядчик уполномоченным органом — Министерством транспорта в лице “Казавтожол”», — рассказал аким Айтекебийского района Актюбинской области Даулетияр Тугузбаев.
Кроме того, сейчас из села Темирбека Жургенова в Актобе перестали ездить автобусы. Жители района добираются до областного центра и обратно на частных машинах либо на такси.