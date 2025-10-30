С ветклиники в Перми взыскали 250 тысяч за смерть пса, проглотившего кость

Ветеринарная клиника в Перми должна выплатить четверть миллиона рублей за смерть собаки, проглотившей кость, рассказали в Пермском краевом суде.
Когда хозяйка животного обратилась в клинику, исследование показало, что у её собаки застрял кусок кости между пищеводом и желудком. Достать его эндоскопом не удалось, поэтому врач решил протолкнуть инородный объект в желудок, а затем извлечь его оттуда хирургическим путём. Операция состоялась, но вскоре собаке стало хуже, и через сутки она умерла.
Хозяйка подала к ветклинике иск, и суд назначил ветеринарную экспертизу, которая показала, что в клинике допустили ошибки при оказании помощи животному. В результате Индустриальный районный суд города Перми взыскал с ветклиники (а точнее, с индивидуального предпринимателя) почти четверть миллиона рублей: 136 280 рублей за помощь ненадлежащего качества, 30 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 83 140 рублей.
В краевом суде подчеркнули, что решение не вступило в законную силу: его ещё могут обжаловать.