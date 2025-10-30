Выяснилось, что у бывшего игрока «Что? Где? Когда?» сократился долг по штрафам

Аскеров* находится в розыске с марта. Его внесли в реестр иноагентов в декабре 2022 года, а в январе добавили в список террористов и экстремистов. Следком России также сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма: он опубликовал пост с ложной информацией о маршале Жукове и был заочно арестован.