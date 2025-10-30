Выяснилось, что у бывшего игрока «Что? Где? Когда?» сократился долг по штрафам

Судебные приставы взыскали с бывшего участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов) 40 тысяч рублей штрафа, сообщает РИА «Новости».
Теперь его долг уменьшился с 130 до 90 тысяч рублей. В начале года Савёловский суд Москвы трижды оштрафовал Аскерова* за нарушения, связанные со статусом иноагента. Он не предоставил отчёты и не отметил свой статус, как того требует закон.
По сведениям приставов на 29 октября, два производства на сумму 90 тысяч рублей по-прежнему открыты. Одно из дел на 40 тысяч в базе больше не значится: в октябре исполнительное производство по этому штрафу прекратили из-за взыскания суммы.
Аскеров* находится в розыске с марта. Его внесли в реестр иноагентов в декабре 2022 года, а в январе добавили в список террористов и экстремистов. Следком России также сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма: он опубликовал пост с ложной информацией о маршале Жукове и был заочно арестован.
Кроме того, в игре «Что? Где? Когда?» Аскеров* больше не участвует и РФ покинул уже давно.
*признан в РФ иноагентом.