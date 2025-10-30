Водитель Honda сбил школьницу на «зебре» в Комсомольске-на-Амуре

Авария произошла сегодня, 30 октября, в полдень около дома № 36/1. Водитель Honda Insight не затормозил перед 15-летней девушкой, которая шла по «зебре». Инцидент попал на запись видеорегистратора — как видно на кадрах, школьница попала в поле зрения автовладельца задолго до столкновения.