Медведь набросился на дедушку в саду возле дома и загрыз его насмерть

В префектуре Ивате, Япония, медведь напал на 67-летнего мужчину и загрыз его насмерть, пишет NHK World. Тело нашли в саду возле дома в городе Итиносеки 27 октября.
Министерство экологии страны подтвердило, что причиной гибели стал медведь. С апреля нападения этих животных унесли уже 11 жизней — это рекордный показатель для Японии.
С начала октября в стране медведи напали на 84 человека, шестеро из пострадавших погибли. Последний подобный случай случился 24 октября в префектуре Акита.
2025 год для Японии стал самым тяжёлым по нападениям медведей за всё время наблюдений. Специалисты отмечают, что число нападений растёт последние годы. Среди причин называют уменьшение числа охотников и особенности климата в регионе.
Читайте также: Тигр напал на нескольких фермеров и ранил человека.