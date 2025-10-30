Трампу задали вопрос о начале ядерных испытаний США

Трамп не ответил на вопрос журналиста о начале ядерных испытаний, следует из трансляции Белого дома.
Президенту США Дональду Трампу задали вопрос по поводу причин начала проведения ядерных испытаний, однако тот выставил журналистов из зала. Произошло это на встрече американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.
Журналисты поинтересовались у Трампа, в чем причина распоряжения немедленно начать проведение ядерных испытаний. На вопрос американский лидер не ответил, а сразу завершил диалог: «Всем большое спасибо!». После этого журналистов попросили выйти из места проведения встречи. Трансляция велась в соцсети X Белого Дома.
Ранее Дональд Трамп объявил о немедленном начале испытаний ядерного оружия США, объяснив это необходимостью ответить на аналогичные действия других стран и подчеркнув, что шаг предпринимается на равноправной основе. Перед этим он прокомментировал запуск российской ракеты «Буревестник», а также призвал к эвакуации из столицы Ирана на фоне нарастания международной напряженности.