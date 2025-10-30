Трампу задали вопрос о начале ядерных испытаний США

Ранее Дональд Трамп объявил о немедленном начале испытаний ядерного оружия США, объяснив это необходимостью ответить на аналогичные действия других стран и подчеркнув, что шаг предпринимается на равноправной основе. Перед этим он прокомментировал запуск российской ракеты «Буревестник», а также призвал к эвакуации из столицы Ирана на фоне нарастания международной напряженности.