Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми из-за ДТП на шоссе Космонавтов скопилась пробка

Две легковушки столкнулись в районе пересечения с Плеханова и заблокировали движение.

Источник: Центр безопасности дорожного движения Пермского края

Движение по шоссе Космонавтов Перми в сторону центра города ограничено из-за ДТП, сообщили в Центре безопасности дорожного движения Пермского края.

Судя по снимку с камеры наблюдения ЦБДД, а также данным пользователей сервисов «Яндекс. Карты» и 2GIS, утром 30 октября на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Плеханова столкнулись два легковых автомобиля, полностью заблокировав одну полосу движения и значительно затруднив движение по другой.

Возникшая в результате пробка в сторону центра Перми по состоянию на 8:15 растянулась примерно на 3 километра — она начинается уже с перекрёстка шоссе Космонавтов с улицей Одоевского.

В ЦБДД Прикамья призывают водителей учитывать ограничение движения при планировании маршрута.