В Перми из-за ДТП на шоссе Космонавтов скопилась пробка

Движение по шоссе Космонавтов Перми в сторону центра города ограничено из-за ДТП, сообщили в Центре безопасности дорожного движения Пермского края.
Судя по снимку с камеры наблюдения ЦБДД, а также данным пользователей сервисов «Яндекс. Карты» и 2GIS, утром 30 октября на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Плеханова столкнулись два легковых автомобиля, полностью заблокировав одну полосу движения и значительно затруднив движение по другой.
Возникшая в результате пробка в сторону центра Перми по состоянию на 8:15 растянулась примерно на 3 километра — она начинается уже с перекрёстка шоссе Космонавтов с улицей Одоевского.
В ЦБДД Прикамья призывают водителей учитывать ограничение движения при планировании маршрута.