В Перми из-за ДТП на шоссе Космонавтов скопилась пробка

Судя по снимку с камеры наблюдения ЦБДД, а также данным пользователей сервисов «Яндекс. Карты» и 2GIS, утром 30 октября на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Плеханова столкнулись два легковых автомобиля, полностью заблокировав одну полосу движения и значительно затруднив движение по другой.