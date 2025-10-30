Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты детали расследования дела о краже драгоценностей из Лувра в Париже

Двоих мужчин — 34-летнего гражданина Алжира и 39-летнего француза — задержали по подозрению в краже драгоценностей из Лувра.

Двоих мужчин — 34-летнего гражданина Алжира и 39-летнего француза — задержали по подозрению в краже драгоценностей из Лувра.

Сейчас их держат под стражей до суда, сообщили в прокуратуре Парижа. Их личности определили с помощью анализа ДНК.

По данным AFP, подозреваемые частично признали вину на допросах. При этом прокурор Лор Беко не исключает, что к преступлению причастны не четыре, а больше человек. Камеры наблюдения смогли зафиксировать только четверых. Расследование продолжается, детали не разглашаются. Украденные ценности пока не найдены.

Кража произошла 19 октября. Преступники быстро проникли в галерею Аполлона и вынесли драгоценности наполеоновской эпохи. В СМИ высказываются предположения, что кто-то из сотрудников музея мог помочь ворам.

Читайте также: Выяснилось, что обворовавшая «Алросу» тратила деньги от алмазов на дома и авто.