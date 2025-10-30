Раскрыты детали расследования дела о краже драгоценностей из Лувра в Париже

По данным AFP, подозреваемые частично признали вину на допросах. При этом прокурор Лор Беко не исключает, что к преступлению причастны не четыре, а больше человек. Камеры наблюдения смогли зафиксировать только четверых. Расследование продолжается, детали не разглашаются. Украденные ценности пока не найдены.