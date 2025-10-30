«Хорошо, если днем рухнет»: семья с двумя детьми живет в аварийном доме в Актюбинской области

«Руководитель отдела ЖКХ тогда сказала, что квартиру дадут не в Алге, а здесь, в Сарыкобде, в новом двухквартирном доме. На моё место в садике уже взяли другого человека. А я всё продолжаю жить в своём разваливающемся доме. Спасает только пособие по потере кормильца. А впереди зима — весь дом в щелях и трещинах. Хорошо, если днём рухнет, — может, успеем выбежать. А если ночью?», — негодует женщина.