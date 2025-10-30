«Хорошо, если днем рухнет»: семья с двумя детьми живет в аварийном доме в Актюбинской области

Жительница села Сарыкобда Улжан Бисембаева рассказала телеканалу, что её саманный дом, построенный в конце 50‑х годов, уже частично разрушился. В мае произошёл обвал в пристройке. Тогда женщина и её двое несовершеннолетних детей не пострадали.
Но Улжан забила тревогу и обратилась за помощью в акимат. «27 мая я была в районном акимате, и там мне сказали, что получу квартиру в новом доме в райцентре Алга. Местный активист помог оформить документы, нашёл спонсоров и оплатил экспертизу. После этого дом официально признали аварийным. Мне пообещали, что до начала школы переселят. Но уже конец октября, а никакого движения нет», — объяснила Улжан Бисембаева.
Поверив на слово чиновникам, Улжан даже уволилась с работы — она была няней в детском саду села Сарыкобда. В конце лета, когда новоселья так и не состоялось, женщина вновь обратилась в акимат.
«Руководитель отдела ЖКХ тогда сказала, что квартиру дадут не в Алге, а здесь, в Сарыкобде, в новом двухквартирном доме. На моё место в садике уже взяли другого человека. А я всё продолжаю жить в своём разваливающемся доме. Спасает только пособие по потере кормильца. А впереди зима — весь дом в щелях и трещинах. Хорошо, если днём рухнет, — может, успеем выбежать. А если ночью?», — негодует женщина.
Сельский аким подтверждает: Улжан действительно первая в очереди на получение жилья по категории «аварийные дома». И, как выяснилось, в Алгинском районе таких домов всего два — один из них принадлежит как раз Улжан Бисембаевой.
Но никаких обещаний они больше не дают. «Есть официальное решение о признании дома аварийным. Сейчас Улжан поставлена в очередь на получение жилья. В ближайшее время вопрос о её переселении будет рассматриваться через “Отбасы банк”. По поводу дома, который сейчас строится в Сарыкобде, ничего сказать не могу», — пояснил аким села Сарыкобда Данияр Аппазов.
А пока семья продолжает жить среди трещин и сырости. И с каждым днём надежда женщины на обещанное переселение становится всё слабее.