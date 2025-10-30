В Узбекистане очередная страшная история домашнего насилия: женщина чудом выжила после нападения пьяного мужа

На суде мужчина признал вину, заявив, что «ничего не помнит, потому что был пьян». Суд учёл алкогольное опьянение как отягчающее обстоятельство, а признание вины и раскаяние — как смягчающие. Его действия квалифицировали по статье 126−1, часть 7, пункт «ж» Уголовного кодекса (семейное насилие с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия). В итоге суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.