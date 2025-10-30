В Узбекистане очередная страшная история домашнего насилия: женщина чудом выжила после нападения пьяного мужа

Когда жена попыталась снять происходящее на телефон, это вызвало вспышку ярости: он схватил кухонный нож и стал наносить ей множественные удары — в грудь, живот, плечо и спину. Об этом сообщил проект против насилия «Немолчи.уз».
Женщина чудом осталась жива. Она смогла выбежать из квартиры и добежать до соседки, которая вызвала скорую помощь. Врачи зафиксировали тяжёлые травмы, включая колото-резаные повреждения грудной клетки и живота, осложнившиеся левосторонним гемотораксом — внутренним кровотечением.
В момент нападения в доме находились дети. Они стали свидетелями происходящего и подтвердили, что насилие происходило не впервые: мужчина регулярно срывался, кричал, угрожал и поднимал руку на жену.
Весной 2025 года пострадавшая уже обращалась в органы внутренних дел и получила охранный ордер. Однако, как это часто бывает, все меры свелись к формальной «профилактической беседе». Ни защиты, ни контроля, ни последствий для агрессора — итог оказался предсказуем.
На суде мужчина признал вину, заявив, что «ничего не помнит, потому что был пьян». Суд учёл алкогольное опьянение как отягчающее обстоятельство, а признание вины и раскаяние — как смягчающие. Его действия квалифицировали по статье 126−1, часть 7, пункт «ж» Уголовного кодекса (семейное насилие с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия). В итоге суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Эта история — не просто трагедия конкретной семьи. Она снова показывает, что система мер против домашнего насилия в Узбекистане работает недостаточно эффективно. Охранные ордера и профилактические беседы не спасают женщин, так как за ними нет реальных механизмов защиты.
Женщина просила помощи: но ее крик был услышан только тогда, когда пролилась кровь. До того её боль была списана правоохранителями на «обычный семейный конфликт». Пока охранный ордер остается листом бумаги, а не щитом, подобные истории будут повторяться. И каждая такая новость — напоминание о том, что проблема не решена.